Non si può tornare indietro? Dan Ndoye frenato dal caos Nottingham. Già a gennaio...

Dan Ndoye la scorsa estate poteva scegliere tra tante proposte. Dopo l'ultima eccellente stagione al Bologna culminata con la vittoria della Coppa Italia, l'esterno svizzero classe 2000 aveva il calciomercato ai suoi piedi. In Italia c'era soprattutto il Napoli campione d'Italia, Antonio Conte l'aveva scelto come erede di Kvicha Kvaratskhelia e tramite il direttore sportivo Giovanni Manna s'era spinto fino a offerte molto importanti. Ben superiori al 30 milioni di euro.

Alla fine però ha preso il sopravvento la legge del più forte che oggi nel calcio vuol dire Premier League. Il Nottingham l'ha acquistato dal Bologna grazie a una proposta da 45 milioni di euro. Impareggiabile per tutti gli altri club interessanti.

L'offerta del Forest dal punto di vista economico era la migliore. Senza dubbio. Però nel calcio a 25 anni non conta solo quello e oggi, qualche mese più tardi, l'ex calciatore del Bologna s'è probabilmente pentito di aver scelto un progetto a dir poco caotico. Stamattina il Nottingham ha comunicato l'esonero di Sean Dyche, è il terzo allenatore che viene cacciato in questa stagione dall'armatore greco Marinakis dopo Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. E' un altro allenatore che non è riuscito a dare un senso a un progetto oggi molto dispendioso ma povero di risultati. Il Nottingham dopo 26 giornate è solo a +3 punti sul West Ham terzultimo in classifica, rischia la retrocessione nonostante tra l'estate e gennaio abbia speso qualcosa come 240 milioni di euro definendo cessioni solo per la metà.

In tutto questo Dan Ndoye si ritrova ingabbiato in un progetto complicato ed è protagonista di prestazioni molto diverse da quelle della scorsa stagione. Fino a questo momento due reti in 28 presenze, praticamente impossibile anche solo avvicinarsi agli undici gol della scorsa annata. Non è un caso quindi se il giocatore, già a gennaio, abbia visto con favore un suo eventuale nuovo trasferimento. Ha valutato il suo profilo l'Inter, soprattutto quando il Nottingham insisteva per Davide Frattesi. E ci ha ripensato anche il Napoli, impossibilitato alla fine ad affondare il colpo a causa di un mercato a saldo zero. Tutto rinviato alla prossima estate: l'obiettivo sarà quello di correggere il tiro dopo la scelta di qualche mese fa.