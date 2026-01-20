Il Nottingham vuole Olivera e Lucca e per convincere il Napoli può offrire Dan Ndoye

Il viaggio del Napoli verso la Danimarca è stato anche un momento di confronto strategico. Sul volo Giovanni Manna e Antonio Conte hanno trascorso gran parte del tempo fianco a fianco, analizzando su un tablet i profili seguiti dal club per rinforzare la rosa. La linea guida, però, resta improntata alla prudenza. Le operazioni dovranno essere poche e mirate, anche perché il cammino europeo pesa in modo decisivo sulle scelte e proseguire in Champions significherebbe esigenze diverse rispetto a un’uscita anticipata.

In tal senso, sulle pagine de Il Mattino si legge una clamorosa ipotesi di scambio. Come riferito dal quotidiano, infatti, il manager del Nottingham Forest Sean Dyche potrebbe dare il via libera di un clamoroso scambio con Dan Ndoye, esterno sinistro svizzero che in estate fu a lungo un pallino di Antonio Conte salvo poi volare oltremanica. Adesso i dialoghi potrebbero riaprirsi, con il club inglese che oltre a Lorenzo Lucca potrebbe chiedere in cambio anche Mathias Olivera.

Nel frattempo, si legge sul quotidiano, gli azzurri e l'agente di Romelu Lukaku hanno chiuso la porta a dei tentativi per una partenza del belga. Ci avevano provato Besiktas ed Everton ma Big Rom, almeno fino al termine della stagione, non si muoverà da Napoli, dopo si vedrà.