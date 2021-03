Svizzera, Petkovic teme la Lituania: "La Nations League li ha fatti crescere"

Nel girone dell'Italia, in contemporanea alla sfida tra gli Azzurri e la Bulgaria, si giocherà domani sera anche Svizzera-Lituania dopo il successo degli elvetici proprio contro i bulgari nella prima sfida del girone di qualificazione al prossimo mondiale. In conferenza stampa, alla vigilia della partita contro i lituani, il CT degli svizzeri, Vladimir Petkovic, ha ammonito i suoi dal sottovalutare gli avversari: “A causa della Nations League, la Lituania è abituata a giocare con la palla, sono cresciuti. Non si limitano a lanciare palle lunghe in avanti, vogliono essere pericolosi con contropiedi veloci e possesso palla. Il gol subito contro la Bulgaria ci aiuterà a rimanere svegli nelle prossime partite e a non deconcentrarci nel corso delle partite".