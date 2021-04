Svizzera, Young Boys insaziabile: vittoria a Zurigo. Il Sion ne fa 5 e spera ancora nella salvezza

Lo Young Boys si è già confermato aritmeticamente campione di Svizzera, ma la squadra non è sazia e vince sul cmapo del Zurigo: 1-2 il finale con l'autorete di Kryeziu e il gol di Mambimbi a regalare il successo ai bernesi. Non basta ai padroni di casa il gol di Kramer. Importante successo in chiave salvezza del Sion: 5-3 sul campo del Servette. La squadra è ancora in ultima posizione, che vale la retrocessione diretta, ma il Vaduz è a soli 4 punti quando mancano 6 giornate.