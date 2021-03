Tegola per il Bayern Monaco: 4 settimane di stop per Lewandowski, salterà il PSG

È più grave del previsto l'infortunio di Robert Lewandowski, uscito durante il match contro Andorra a causa di un problema al ginocchio destro. L'attaccante polacco, come annunciato dai canali ufficiali del Bayern Monaco, starà fuori per 4 settimane e salterà quindi entrambe le partite dei quarti di Champions contro il Paris Saint-Germain. Ha riportato una distorsione ai legamenti del ginocchio destro.

Robert Lewandowski has suffered sprained ligaments in his right knee. The striker will be out for around four weeks. pic.twitter.com/aK7lPgso3g

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) March 30, 2021