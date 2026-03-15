Ter Stegen si reca al seggio per votare il presidente del Barça ma gli viene impedito di farlo

Marc-André ter Stegen è stato protagonista di un imbarazzante episodio durante le elezioni presidenziali del Barcellona. Il portiere tedesco, attualmente in prestito al Girona, si è presentato per votare tra il presidente uscente Joan Laporta e lo sfidante Víctor Font, ma ha scoperto con sorpresa che il suo nome non figurava nel registro elettorale dei soci attivi.

Ter Stegen, 33 anni, ha atteso qualche minuto sperando di risolvere la situazione, ma alla fine ha dovuto lasciare il seggio senza poter esprimere il suo voto. Come ricordano le regole del club, tutti i giocatori diventano automaticamente soci all’ingresso nel Barça, ma è responsabilità loro aggiornare la propria iscrizione per mantenere il diritto di voto. Nel caso di Ter Stegen, il tesseramento non era stato aggiornato, escludendolo quindi dal registro.

L’episodio è avvenuto mentre migliaia di soci si recavano al Camp Nou o in altri seggi a Tarragona, Girona, Lleida e Andorra per scegliere il prossimo presidente, con oltre 114.000 membri iscritti al registro elettorale. Tra i votanti figurano anche giocatrici del Barça Femení come Aitana Bonmatí e Laia Aleixandri, oltre a difensori come Héctor Fort, in prestito all’Elche, e diversi ex giocatori storici del club.