Ufficiale Ter Stegen subito ko, il Girona corre ai ripari: il sostituto arriva dalla lista svincolati

L’avventura di Marc-André ter Stegen con il Girona si ferma quasi sul nascere. A pochi giorni dal suo arrivo in prestito, il portiere tedesco è stato costretto allo stop dopo l’infortunio rimediato nella gara persa contro il Real Oviedo. Un contrattempo serio, che obbligherà l’estremo difensore a finire sotto i ferri.

A comunicarlo è stato lo stesso club catalano con una nota ufficiale: “Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione riportata nel match contro il Real Oviedo. La durata della sua indisponibilità sarà definita dopo l’intervento”. L’assenza, in ogni caso, si preannuncia lunga e rappresenta un duro colpo sia per il Girona, che perde subito il suo nuovo numero uno, sia per la Germania, che contava sul suo recupero in vista del Mondiale.

Per questo motivo il club si è mosso immediatamente sul mercato degli svincolati, ufficializzando l’arrivo di Ruben Blanco. Il portiere galiziano, liberatosi dall’Olympique Marsiglia dopo tre stagioni e mezzo, ha firmato fino al 30 giugno 2026. “Il Girona FC ha concluso l’ingaggio di Rubén Blanco, che si unisce al club come free agent”, si legge nel comunicato.

Per l’ex Marsiglia è una grande occasione: raccoglie l’eredità di ter Stegen e avrà spazio per rilanciarsi, mentre il Girona prova a riorganizzarsi dopo un imprevisto che ha cambiato i piani in poche ore. I catalani, tra le altre cose, avevano recentemente detto addio anche a Livakovic, proprio per puntare appieno su ter Stegen. Ma ora è tempo di voltare pagina.