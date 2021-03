Terremoto Barcellona, Koeman: "Sono sorpreso. Bartomeu per me è una persona eccezionale"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato dello scandalo Barçagate e della detenzione dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu: "Quando è uscita la notizia sono rimasto sorpreso perché conosco bene Bartomeu, così come Oscar Grau. Mi spiace molto per loro, ho condiviso momenti importanti. Bartomeu è stato sempre una persona eccezionale per me".