Terremoto Barcellona, la polizia ha totalmente bloccato il sistema informatico remoto del club

È bufera in casa Barcellona nel giorno dell'arresto dell'ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu e di altri tre dirigenti. Come riporta SER Catalunya, durante le perquisizioni effettuate negli uffici del Camp Nou la polizia avrebbe totalmente bloccato il sistema VPN della rete informatica del club per evitare connessioni da remoto e quindi il rischio di far filtrare informazioni o cancellare prove.