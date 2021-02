Terzic dopo il blitz di Siviglia: "Ecco come abbiamo preparato la partita. Complimenti a tutti"

Vittoria scaccia-crisi e importantissima per il Borussia Dortmund, che batte 3-2 il Siviglia nell'andata degli ottavi di Champions League e vede più vicina la qualificazione ai quarti. Grande protagonista della sfida il solito Haaland, che mister Terzic ha elogiato: "Da allenatore cerchi sempre di dirgli qualcosa prima della partita. Pensi a come esaltare i suoi punti di forza in campo. Gli abbiamo lasciato meno compiti difensivi e abbiamo cercato di tenerlo sempre al centro del campo. Sapevamo che il Siviglia si sarebbe preso dei rischi e avrebbe cercato di far uscire la palla tramite i centrali. Volevamo Erling in una buona posizione nel momento in cui ci fosse stata un'opportunità di contrattacco. Ha funzionato molto bene. Lui è stato premiato con due gol, ma siamo orgogliosi soprattutto per la squadra, di come ha lottato e tenuto la palla. È fantastico che abbia segnato quei due gol, il modo in cui ha giocato per la sua squadra era esattamente quello di cui avevamo bisogno. Tutti meritano i complimenti: è stata una grande prestazione di squadra ed Erling ha contribuito".