Thiago Silva sull'esonero di Tuchel al Paris Saint-Germain: "Prevedibile sarebbe successo"

Thiago Silva, oggi difensore del Chelsea, ha parlato di Thomas Tuchel ai microfoni di RMC Sport. Il brasiliano ha difeso per 8 anni i colori del Paris Saint-Germain, di cui è stato capitano. E non è apparso sorpreso dall'esonero del tecnico tedesco: "Era prevedibile che sarebbe successo. Sapevamo che c'erano delle situazioni che dovevano essere cambiate" ha dichiarato, aggiungendo: "Leonardo ha preso la situazione in mano, ha fatto la sua scelta. Non si sa se abbia fatto bene, di certo non era previsto che fosse esonerato in quel momento, appena dopo una partita".