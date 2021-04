tmw Altisonanti sirene greche per l'ex Monopoli Jakimovski: è nel mirino dell'AEK Atene

Chiusa l'esperienza con il Trapani, a gennaio per Nikola Jakimovski si erano aperte le porte del Monopoli, ma la sua esperienza con i biancoverdi è durata appena otto giorni: con una presenza in campionato all'attivo, il terzino sinistro ha rescisso il contratto con il club per approdare al Larissa, formazione della Souper Ligka Ellada, la massima serie del campionato greco.

Dodici presenze, due reti e cinque assist con la truppa ellenica, ottime prestazioni che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, hanno riacceso i fari sul classe '90, sul quale è forte l'interesse dell’AEK Atene. Ma non si esclude un ritorno in Italia a giugno.