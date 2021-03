tmw Blomqvist: "Ibra ha ritrovato la passione per la Svezia. Giusto il ritorno in Nazionale"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex centrocampista del Milan, Jesper Blomqvist, ha parlato del connazionale Zlatan Ibrahimovic, di quanto peserà la sua assenza questa sera a Manchester e del suo possibile ritorno con la nazionale svedese, in vista degli Europei:

Il grande assente è Ibrahimovic, giocatore che anche a Manchester attendevano con ansia

"Speriamo recuperi per il ritorno, perché con o senza di lui la storia cambia. Per il Milan non sarà facile perché ultimamente fatica a tenere i ritmi alti e il Manchester United è in un ottimo momento".

A proposito di Ibrahimovic, sembra che sia pronto a tornare in nazionale

"Non sono dentro le dinamiche dello spogliatoio ma credo che se Andersson abbia deciso di richiamarlo evidentemente si sono chiariti. In questo caso Zlatan sarà un grande rinforzo, lo sarebbe per ogni squadra. Certo, la Svezia ha fatto bene anche senza di lui, basti vedere il Mondiale ma io dico che Zlatan ha ritrovato la sua passione per la nazionale e questo è bello per lui: sarà un bel matrimonio".