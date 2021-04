Blomqvist: "Milan, tieniti stretto Donnarumma. Ibrahimovic? L'infortunio gli è servito"

Jesper Blomqvist, ex di Milan e Parma, ha parlato a Tuttosport sulle tante tematiche di attualità di casa rossonera: "Il paragone Donnarumma-Buffon? Ci sta, lo ricorda Gigi. Una squadra forte inizia da un portiere di livello. E Donnarumma lo è. Deve essere tenuto. Come Ibra? E' fantastico e determinante per il Milan. E credo che l'infortunio di qualche anno fa gli sia servito per capire quanto ami il calcio, la sua passione: una spinta ulteriore per tornare a stupire tutti".