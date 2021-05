tmw Chelsea, Zabarnyi ad un passo. 12 milioni alla Dinamo Kiev

Il Chelsea è ad un passo dall'acquisto di Ilya Zabarnyi, difensore centrale classe 2002 della Dinamo Kiev. Il club inglese sarebbe vicinissimo ad un accordo con il club della capitale Ucraina, con un'offerta di dodici milioni per il giovane difensore, caldeggiato dal CT della nazionale (ed ex attaccante dei blues) Andriy Shevchenko. Operazione, come raccolto dalla nostra redazione, ben avviata e vicina ai titoli di coda, con il Chelsea vicino a piazzare un colpo importante per la sua difesa.