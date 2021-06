tmw Conte al Tottenham i contatti sono serrati. Ma manca ancora l'accordo economico

vedi letture

Prosegue serrata la trattativa tra il Tottenham e Antonio Conte, tecnico che potrebbe tornare in Premier League dopo l'avventura al Chelsea insieme a Fabio Paratici, suo dirigente ai tempi della Juventus.

Le parti hanno già discusso del futuro e della stagione che verrà ma, al momento, non c'è ancora l'accordo tra le parti. La richiesta di Conte per l'ingaggio e l'offerta degli spurs non collimano. La trattativa va avanti, ma non c'è (per ora) l'accordo economico.