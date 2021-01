tmw Fulham, Jean Michael Seri verso la Ligue 1: accelerata del Bordeaux

Trattativa serrata in queste ore tra Fulham e Bordeaux per il trasferimento del centrocampista ivoriano Jean Michael Seri. Dopo esser stato vicino al ritorno al Galatasaray a inizio mercato, il calciatore classe '91 è ora in trattativa coi girondini che hanno bisogno di un centrocampista difensivo e sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli col club londinese per definire la formula del trasferimento. Seri è attualmente legato al Fulham da un contratto valido fino a giugno 2022.