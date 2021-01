tmw Heerenveen, preso il giovane Van Ottele. Piaceva all’Inter

vedi letture

Operazione in entrata per Heerenveen. Syb Van Ottele, centrocampista classe 2002. Cinque anni di contratto, affare in chiusura. Il giocatore arriva dal Nec Nijmegen per circa 800.000 euro. Piaceva all’Inter che lo aveva seguito, ma il suo futuro sarà ancora in Olanda. L’Heerenveen gioca d’anticipo. Ecco Syb Van Ottele.