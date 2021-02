tmw Kabak verso il Liverpool: prestito con obbligo. Lo Schalke all'assalto di Mustafi

Il Liverpool non vuole fermarsi a Ben Davies dal Preston: è in arrivo anche Ozan Kabak dallo Schalke 04. Offerta confermata anche in Germania, la proposta è di prestito con obbligo di riscatto, l'intermediario George Gardi è in contatto per definire la trattativa. Lo Schalke non si fa trovare però impreparato ed è vicino a Shkodran Mustafi dell'Arsenal come sostituto. L'incrocio si sta concretizzando in questi minuti secondo quanto verificato in Germania e UK da Tuttomercatoweb.com.