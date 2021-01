tmw Niente Italia per Todibo. Il difensore vuole lasciare il Benfica, è molto vicino al Nizza

vedi letture

Il mercato in entrata del Nizza non si fermerà al solo arrivo di Saliba dall'Arsenal. Il club francese, infatti, vuole ancora rinforzare il reparto arretrato e sta pensando di ingaggiare Jean-Clair Todibo: prestato dal Barcellona al Benfica, il centrale ex Tolosa non ha mai giocato in campionato con la squadra di Jorge Jesus, raccogliendo solo due presenze in Coppa. Facile quindi pensare che l'operazione possa andare in porto nei prossimi giorni, con il benestare dei catalani, che interromperebbero così con un anno e mezzo d'anticipo il prestito. Il giocatore è stato cercato nelle ultime finestre di trasferimento anche da Milan, Parma, Napoli, Lazio e Benevento.