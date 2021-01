tmw Non solo Spezia: su Ristovski dello Sporting c'è la Dinamo Zagabria, colpo vicino

Stefan Ristovski, difensore classe 1992 ora in forza allo Sporting Lisbona, è un nome per il mercato dello Spezia che sta cercando un uomo in retroguardia nel ruolo. Ma non c'è solo il club ligure: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, si sarebbe inserita anche la Dinamo Zagabria in Croazia. Il club croato sarebbe vicinissimo al giocatore.