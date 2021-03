tmw PSV, accordo vicino per Drommel del Twente

vedi letture

Un nuovo portiere per il PSV Eindhoven per la prossima stagione. Accordo vicino per Joel Drommel del Twente. Sarà con lui ogni probabilità il portiere per la prossima stagione. Accordo vicino, nei prossimi giorni l’accelerata. Drommel verso il PSV...