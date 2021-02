tmw Santini ha risolto il suo contratto con lo Jiangsu. Potrà cercare squadra da svincolato

Ivan Santini idea di mercato per i prossimi giorni, per chi non riuscirà a completare il suo attacco entro stasera alle 20.00. L'attaccante croato classe '89 ha trovato l'accordo con lo Jiangsu Suning per la risoluzione del contratto e adesso è libero di accasarsi altrove.