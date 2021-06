tmw Zorya, trattativa avviata per Rogerio China

Eletto a marzo come miglior giocatore d’Ucraina, Rogerio China, è pronto al salto di qualità. In forza all’L’viv, l’attaccante è finito nel mirino di due club di alta fascia in Ucraina. Zorya in pressing per assicurarsi il giocatore. E sullo sfondo il Kalos. China verso una nuova avventura, le big lo aspettano...