ESCLUSIVA TMW - China miglior giocatore d’Ucraina: “Studio Joao Pedro e sogno l’Italia”

esclusiva China miglior giocatore d’Ucraina: “Studio Joao Pedro e sogno l’Italia”

Classe 96, eletto miglior giocatore d’Ucraina del mese contestualmente alla votazione che ha visto Mircea Lucescu, alla guida della Dinamo Kiev, come allenatore. Rogerio Alves dos Santos meglio noto come China, sorride per il traguardo raggiunto. “Sono felice perché è frutto del mio lavoro”, dice l’attaccante dell’L’viv - in Europa rappresentato da Joao Santos - a Tuttomercatoweb.

Su di leí c’è già l’attenzione di alcuni club italiani.

“Mi piacerebbe giocare molto in Italia. Seguo molto il vostro campionato, sarebbe una bella opportunità”.

Il suo modello?

“Mi piace molto Joao Pedro, ho caratteristiche simili alle sue. Sarebbe bello giocare in Serie A. Poi come attaccante, anche se non ha le mie caratteristiche, mi piace molto Lukaku”.

Ha una squadra del cuore in Italia?

“No. La preferita sarà la mia prossima squadra in Italia (sorride, ndr)”.

Lei miglior giocatore d’Ucraina. Lucescu miglior allenatore. E in Italia lo conosciamo bene.

“È un ottimo allenatore. Credo che lavorando con lui si possa migliorare tanto”.