Toney re della Championship: i 30 gol col Brentford possono valere una chiamata in Premier

Trenta gol e dieci assist in Championship. È questo il bottino stagionale finora raccolto da Ivan Toney, attaccante del Brentford (terzo in classifica e qualificato ai play-off) che è letteralmente esploso al suo primo anno nella seconda serie inglese. Toney è cresciuto nel settore giovanile del Northampton e fu acquistato nel 2015 dal Newcastle, con cui ha anche esordito in Premier League prima di cominciare un'infinita serie di prestiti. I Magpies lo hanno ceduto nel 2018 per circa mezzo milione al Peterborough, che due anni dopo lo ha rivenduto per 5,6 milioni al Brentford. Oggi vale quasi 5 volte di più e sulle sue tracce, secondo il Sun, ci sarebbero Chelsea e West Ham.