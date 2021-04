Torreira ribadisce: "Voglio andare al Boca Juniors. Spero si trovi un accordo con l'Arsenal"

Nel corso di una lunga intervista per Perfil Bulos, Lucas Torreira ha ribadito la volontà di giocare per il Boca Juniors: "Ci ho sempre pensato, l'ho sempre desiderato. La mia idea è molto chiara: voglio stare vicino alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che sta soffrendo più di tutti per la morte di mia madre. Nelle ultime due stagioni in Europa non mi sto divertendo molto. Sono un giocatore dell'Arsenal e le società dovranno mettersi d'accordo per un prestito di un anno. Un acquisto sarebbe difficile per il Boca. Mi piacerebbe farlo ora, a 25 anni. In caso contrario, sarà dopo". Attualmente Torreira è in prestito all'Atlético Madrid dove ha trovato poco spazio: 23 presenze in tutte le competizioni, solo 5 di esse da titolare.