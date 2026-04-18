Tottenham-Brighton, le formazioni ufficiali: De Zerbi con Kolo Muani e Bentancur dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Tottenham-Brighton, gara valida per la 33^ giornata di Premier League. Roberto De Zerbi, alla seconda apparizione sulla panchina degli Spurs, dovrà forzatamente strappare punti preziosi contro il suo ex club e per l'occasione si affida a Bentancur dal primo minuto - ex Juventus - con Gallagher al suo fianco in mediana, Udogie terzino sinistro in una difesa a quattro. Tocca a Solanke guidare l'attacco con l'ex bianconero Kolo Muani largo a destra nella trequarti titolare con Xavi Simons e Bissouma.
Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Pedro Porro, Danso, van de Ven (c), Udogie; Gallagher, Bentancur; Kolo Muani, Xavi Simons, Bissouma; Solanke.
A disposizione: Austin, Spence, Dragusin, Palhinha, Gray, Bergvall, Maddison, Tel, Richarlison.
Allenatore: Roberto De Zerbi.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wiegger, van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinselwood, Minteh; Welbeck.
Allenatore: Fabian Hürzeler.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton
Newcastle - Bournemouth
Tottenham - Brighton
Chelsea - Manchester United
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 64
Manchester Utd 55
Aston Villa 55
Liverpool 52
Chelsea 48
Brentford 48
Everton 47
Brighton 46
Sunderland 46
Bournemouth 45
Fulham 45
Newcastle 42
Crystal Palace 42
Leeds 36
Nottingham 33
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)