Ufficiale Tottenham, ceduto un giovane difensore in Championship. È un perno dell'U19 inglese

Ashley Phillips lascia il Tottenham dopo soli 5 mesi. Il difensore centrale, acquistato in estate per poco più di 2 milioni, viene ceduto dal club londinese al Plymouth, sempre in Championship.

Questo il comunicato ufficiale degli Spurs: "Ashley Phillips si è unito al Plymouth Argyle, squadra di Championship, in prestito per il resto della stagione.

Il 18enne difensore della nazionale Under 19 dell'Inghilterra si è unito a noi in estate dal Blackburn Rovers e finora ha collezionato cinque presenze con la nostra Under 21".