Tottenham, patti chiari con il Manchester City: nessuna contropartita per Kane

Il Tottenham ha fatto sapere al Manchester City che l'eventuale cessione della stella Harry Kane non comprenderà contropartite tecniche. Gli Spurs infatti, non hanno intenzione di accettare proposte che non siano interamente cash, anche perché la cessione dell'attaccante servirà eventualmente alla squadra di Levy per ricostruire la rosa e ovviamente per acquistare un sostituto all'altezza. A riportarlo è il Daily Mirror.