Tottenham, il PSG pensa in grande: Harry Kane obiettivo numero uno se parte Mbappé

Il Paris Saint-Germain non vuole restare a guardare. Dall'Inghilterra arrivano le prime indiscrezioni sull'eventuale partenza di Kylian Mbappé: se il francese dovesse lasciare la Ligue 1 Pochettino avrebbe già fatto il nome di Harry Kane per sostituire l'attaccante classe '98. Il nuovo allenatore avrebbe chiesto anche ulteriori rassicurazioni in caso di partenza di Neymar: l'ex Tottenham non vuole lasciare la casella scoperta alla voce fuoriclasse. A riportarlo è il Mirror.