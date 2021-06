Tottenham, Klinsmann si candida. Avrebbe già chiamato il presidente Levy

Secondo quanto riferito dalla BBC anche Jurgen Klinsmann, ex ct di Germania e Stati Uniti, potrebbe entrare nella corsa per la panchina del Tottenham. Il tedesco, che ha vestito la maglia degli Spurs in due occasioni da calciatore, si è infatti detto estremamente interessato a diventare il nuovo allenatore del club tanto che avrebbe già chiamato il presidente Daniel Levy dopo l’addio di José Mourinho. Al momento però il favorito per la panchina del club londinese sarebbe Nuno Espirito Santo.