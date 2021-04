Tottenham, Mason: "Che emozione la prima panchina! Abbiamo meritato la vittoria"

Il tecnico del Tottenham, Ryan Mason, dopo la vittoria contro il Southampton, ha dichiarato: “È una bella sensazione stare in panchina. Sono molto felice, non posso davvero raccontare le mie emozioni in questo momento. Penso che la prestazione nel secondo tempo sia stata eccezionale, i ragazzi hanno dato assolutamente tutto. Meritavamo di vincere la partita, quindi sono molto, molto felice. Abbiamo dato il 100%, coraggiosi, anche aggressivi. Penso che ci siano stati momenti nel primo tempo in cui penso che avremmo potuto fare meglio nei duelli individuali, ma comunque i ragazzi hanno dato tutto.”. Ha poi concluso: “Lo slancio ovviamente è arrivato nel secondo tempo. Abbiamo preso il pieno controllo del gioco. Abbiamo creato occasioni, la decisione del VAR di annullare il gol ci aveva scosso ma i ragazzi hanno continuato a crederci e abbiamo vinto meritatamente.”.