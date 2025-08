Ufficiale Tottenham, preso Palhinha dal Bayern Monaco: arriva in prestito con opzione

Dopo l'annuncio dell'addio di Son a centrocampo, per il Tottenham arriva un rinforzo dalla Bundesliga: è ufficiale l'arrivo del portoghese João Palhinha in prestito con opzione di riscatto dal Bayern Monaco. Dopo aver puntato fortemente su di lui nell'estate scorsa con un investimento da più di 50 milioni, i bavaresi dunque lo rimandano in un campionato dove ha già mostrato le sue qualità, quello inglese: un anno fa infatti arrivò in Germania dal Fulham.

Questo l'annuncio del Tottenham:

"Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di João Palhinha in prestito dall'FC Bayern, soggetto a autorizzazione internazionale e permesso di lavoro. Il trentenne nazionale portoghese si unisce al Club in prestito fino alla fine della stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente la prossima estate.

Il centrocampista ha iniziato la sua carriera professionistica allo Sporting CP, debuttando nella squadra B del club a 18 anni, prima di esordire in prima squadra nel gennaio 2017. Nei suoi primi anni, ha anche maturato esperienza in prestito al Moreirense, al Belenenses e al Braga. In quest'ultimo club, João ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento della Taça da Liga 2019/20.

Tornato allo Sporting nel 2020, ha aiutato i Leões a vincere la Primeira Liga 2020/21, il primo titolo del club in 19 anni, ed è stato anche nominato nella Squadra dell'Anno della Primeira Liga in riconoscimento delle sue prestazioni. Durante la sua permanenza allo Sporting, ha anche contribuito alla vittoria di due titoli di Taça da Liga e della Supertaça.

Nel 2022, Joao si è trasferito in Premier League, al Fulham. È diventato rapidamente uno dei centrocampisti difensivi più dominanti del campionato ed è stato nominato Giocatore della Stagione del Fulham dopo la sua prima stagione. Nelle sue due stagioni al Craven Cottage, ha collezionato 79 presenze con la squadra londinese, segnando otto gol e facendo più contrasti di qualsiasi altro giocatore della Premier League.

Le sue prestazioni costanti e di alto livello con il Fulham gli sono valse il trasferimento all'FC Bayern nel luglio 2024, dove ha fatto parte della squadra che si è aggiudicata il titolo di Bundesliga la scorsa stagione.

A livello internazionale, ha esordito con la nazionale maggiore del Portogallo nel 2021 e da allora ha collezionato 34 presenze con la sua nazionale, partecipando agli Europei UEFA del 2020 e del 2024 e alla Coppa del Mondo FIFA del 2022. Ha fatto parte della nazionale portoghese che ha sollevato il trofeo della UEFA Nations League a giugno".