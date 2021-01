Tottenham, Son vince per il quarto anno consecutivo il premio di miglior giocatore asiatico

Il Tottenham ha annunciato che il suo calciatore, Son Heung-min, ha vinto per il quarto anno consecutivo il premio di miglior giocatore asiatico, riconoscimento assegnato dai giornalisti e ideato popolare quotidiano cinese Titan Sports. Il sudcoreano non ha avuto praticamente rivali, battendo l'iraniano Sardar Azmoun (Zenit) e il brasiliano Junior Negrao (Ulsan Hyundai).

🇰🇷 Heung-Min Son has won The Best Footballer in Asia award for the fourth year in a row! 🏆🏆🏆🏆#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/CRmvzzDxoj

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2021