Tottenham vince, polemica Fulham per il gol annullato. Mourinho: "Mia opinione non conta"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Fulham, José Mourinho ha commentato in merito al gol annullato agli avversari per fallo di mano ravvisato a Josh Maja e che sarebbe potuto valere il pareggio: "La mia opinione non conta, non sono io che prendo le decisioni sui falli di mano. A fare la differenza è l'interpretazione e non puoi fare altro che accettare le decisioni. A volte gira bene, a volte gira male. La mia opinione a riguardo non è importante".