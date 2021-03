Tra poco Galles-Messico: Lozano titolare, Gunter il primo a raggiungere le 100 presenze

vedi letture

Tra poco, a Cardiff, scenderanno in campo Galles e Messico, che si affronteranno in un match amichevole. Hirving Lozano sarà in campo dal primo minuto nel tridente offensivo dei centramericani, mentre dall'altra parte sarà una partita speciale per Chris Gunter, che diventerà il primo giocatore a raggiungere le 100 presenze con la Nazionale britannica. Il Galles sarà avversario dell'Italia a Euro2020.