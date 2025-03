Ufficiale Tre acquisti di spessore per l'Internacional: arrivano Romero, Rosa e Juninho

L'Internacional di Porto Alegre piazza tre colpi nelle ultime ore di mercato. Il club brasiliano ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista paraguaiano Óscar Romero, che era svincolato e ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025, dopo aver completato le visite mediche. "Vasta esperienza internazionale, Óscar Romero ha contribuito alle vittorie del Botafogo nella Copa Libertadores e nel Campeonato Brasileiro la scorsa stagione. Ha giocato anche in Argentina, Spagna e Turchia, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco e culture calcistiche. Per la nazionale paraguaiana, Romero ha esordito in un'amichevole contro la Germania, terminata con un pareggio per 3-3. Da allora, ha collezionato 58 presenze e segnato 4 gol per l'Albirroja, partecipando a competizioni importanti come la Copa América del 2015, 2016, 2019 e 2021".

Poi arriva anche il centrocampista Diego Rosa, in prestito dal Bahia con opzione di acquisto: "22 anni, originario di Salvador (Bahia), è noto per la sua abilità nel giocare in diversi ruoli, unendo efficienza difensiva e presenza offensiva. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Grêmio, distinguendosi per la sua visione di gioco e la sua qualità. Nel 2021 è passato al City Group, dopo essere stato prestato al Vizela (Portogallo), al Bahia e, più recentemente, al Lommel SK (Belgio). Nella stagione 2024/2025 ha giocato 18 partite per il Lommel, segnando cinque gol e fornendo un assist".

Infine ecco anche l'accordo con il Midtjylland per l'acquisto a titolo definitivo del difensore Juninho, che ha firmato un contratto con il Clube do Povo fino alla fine del 2027: "30 anni, ha iniziato la sua carriera professionistica nel Coritiba nel 2015, distinguendosi subito. Nel 2017 si trasferisce al Palmeiras e l'anno successivo viene ceduto in prestito all'Atlético Mineiro. Nel 2019 è arrivato a Bahia, dove ha vinto la Copa do Nordeste nel 2021 e il Campeonato Baiano nel 2020. Nel luglio 2021 è stato ingaggiato dal Midtjylland FC in Danimarca, diventando un giocatore chiave della difesa e contribuendo alla conquista della Coppa di Danimarca nella stagione 2021/22 e del campionato danese nella stagione 2023/24".