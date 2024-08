Ufficiale Trenta milioni per un talento tedesco: il 20enne Gruda dal Magonza al Brighton

Brajan Gruda vola in Premier League. Il 20enne talento tedesco lascia il Magonza e si trasferisce in uno dei club che lavorano meglio con i giovani, il Brighton. I Seagulls hanno investito ben 30 milioni per il giovane esterno offensivo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Gruda, classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Karlsruhe, che lo ha ceduto al Magonzanel 2018. Per lui 30 partite in Bundesliga, con 4 gol e 3 assist a referto, e già 7 presenze con l'Under-21 tedesca, con cui ha segnato una rete.