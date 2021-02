Tuchel e la peggior sconfitta della carriera: "Contro lo United, non riuscivo più a parlare"

Domani il Chelsea affronterà il Manchester United, squadra che Thomas Tuchel, tecnico dei blues, ritroverà due anni dopo la clamorosa eliminazione in Champions League negli ottavi di finale della stagione 2018-19, quando il tecnico tedesco sedeva sulla panchina del PSG. E proprio nell'avvicinamento alla sfida, l'ex allenatore del Borussia Dortmund ha svelato ciò che accade dopo la deludente eliminazione contro i Red Devils (dallo 0-2 dell'andata al 3-1 del ritorno al Parco dei Principi), definendo quella sconfitta come "La peggiore della mia carriera". "Devo essere onesto - esordisce Tuchel. - Dopo quella sconfitta ho passato due giorni oscuri. Non riuscivo a parlare con nessuno, né a pensare ad altro che non fosse quella sconfitta. E' la peggior sconfitta della mia carriera anche per il modo in cui è arrivata, con il VAR, nel finale, che l'ha decisa all'ultimo minuto".