Tuchel in volo verso Londra. Sarà lui il nuovo allenatore del Chelsea: contratto di 18 mesi

Secondo le informazioni riportate da SporBild, Thomas Tuchel sarebbe in viaggio verso Londra, dove si legherà al Chelsea con un contratto di 18 mesi (più opzione per altri 12). Sarà il tedesco, dunque, a ereditare la panchina di Frank Lampard. E domani potrebbe già andare in panchina per la sfida contro il Wolverhampton.