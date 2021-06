Tuchel rinnova con il Chelsea: "Abbiamo l'ambizione di fare ancora meglio"

Fresco di rinnovo di contratto fino al 2024, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato ai canali ufficiali del Blues il prolungamento: "Non potevo immaginare un'occasione migliore per rinnovare il mio contratto. Sono grato per l'esperienza concessa e molto felice di restare a far parte della famiglia del Chelsea. C'è molto altro ancora da fare e non vediamo l'ora di compiere i prossimi step con ambizione per fare ancora meglio".

Qualche parola anche per Marina Granovskaia, il direttore operativo del Chelsea: "Quando Thomas ci ha raggiunti in gennaio c'era ancora molto da giocare in Europa e in campionato. Si è inserito senza problemi ed è diventato parte integrante della famiglia. Riportarci tra le prime quattro in Premier è stato fondamentale, e non potremmo essere più felici per la vittoria in Champions che ha coronato una stagione straordinaria. Siamo lieti di trattenere Thomas per altri due anni, e non vediamo l'ora di ottenere ulteriori risultati".