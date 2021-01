Tuchel: "Serve realismo: ci sono tanti punti dal 4° posto. Ma non guardiamo lontano"

Thomas Tuchel ha esordito ieri sulla panchina del Chelsea pareggiando 0-0 in casa contro il Wolverhampton. Ecco le sue impressioni nel post-partita: "È giusto che quando arrivi in una squadra come il Chelsea ci siano aspettative per vincere titoli, quindi la Premier, la Champions e le varie coppe. È chiaro questo, ma serve realismo. Ci sono tante squadre tra noi e il quarto posto e tanti punti di distacco. Forse è il momento migliore per inserirsi a metà della stagione, per non perdere l'obiettivo quando si guarda troppo lontano".