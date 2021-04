Turchia, 33° turno: primo successo per Farioli sulla panchina del Karagumruk

vedi letture

Primo successo per Francesco Farioli da allenatore del Karagumruk. Nella sfida valida per il 33° turno di Super Lig arriva un 1-0 firmato Sobiech contro l'Hatayspor. Due gli italiani in campo: Viviano e Bertolacci mentre hanno giocato anche vecchie conoscenze della Serie A come Biglia, Castro e Zukanovic. In giornata si sono disputate altre due partite per il massimo campionato turco: Goztepe-Rizespor 2-0 e Trabzonspor-Kayserispor 1-1.