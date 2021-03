Turchia, doppietta di Onyekuruh e sigillo di Falcao: Galatasaray batte Kayserispor

Senza storia la sfida del pomeriggio tra il Galatasaray e il Kayserispor, vinta dai giallorossi per 3-0. A decidere la sfida la doppietta dell’attaccante Onykuruh, arrivata nella ripresa dopo l’apertura delle danze di Radamel Falcao. Con questi tre punti la squadra di Terim accorcia sul Besiktas, sempre primo in classifica a +2 e in attesa di scendere in campo domani.