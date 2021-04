Turchia, i risultati della serata: pareggi per Trabzonspor e Galatasaray

Si sono giocate oggi tre sfide di Super Lig turca. Il Goztepe si è imposto per 3-2 sull'Hatayspor grazie alla tripletta di Jahovic. Per i padroni di casa non è stata sufficiente la doppietta di Diouf. 0-0 tra Rizespor e Trabzonspor, mentre tra Galatasaray e Karagumruk la sfida si è chiusa sull'1-1. In gol Ndao per gli ospiti e Babel per i padroni di casa.