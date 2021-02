Tutti pazzi per Camavinga: lo vuole Klopp, ma anche il Real è in pressing

Il Liverpool di Jurgen Klopp ha da tempo messo gli occhi su Eduardo Camavinga, talento cristallino del Rennes. Il tecnico tedesco avrebbe posto il classe 2002 in cima alla sua lista dei desideri per la mediana. C'è però da fare i conti con la concorrenza agguerrita del Real Madrid, che secondo Don Balon avrebbe dalla sua la forte influenza che Zinédine Zidane è in grado di esercitare sui giocatori francesi. Si preannuncia dunque un duello di mercato infuocato: la valutazione che il Rennes fa del suo tesserato è di circa sessanta milioni di euro, ma le possibilità che si scateni un'asta per il centrocampista sembrano essere piuttosto alte.