Tutto troppo facile per il City: Foden inventa, bomber Gundogan fa 2-0 al 18'

Uno-due micidiale del Manchester City, che al 18' trova la rete del 2-0. Percussione centrale di Foden, che va via troppo facilmente in posizione centrale e poi apre a destra per Gundogan. Il centrocampista tedesco anticipa Sommer e deposita nell'angolino sinistro. È già notte fonda per il Borussia Mönchengladbach, ora chiamato a un'impresa titanica: la squadra di Rose deve segnare quattro gol per qualificarsi.