Ufficiale Twente, il bomber Ricky van Wolfswinkel resterà anche nella prossima stagione

Ricky van Wolfswinkel non si ferma. A 35 anni, l'attaccante olandese continuerà a vestire la maglia del Twente: il club olandese ha infatti annunciato il rinnovo dell'attaccante, che firma un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Van Wolfswinkel, ex tra le altre di Basilea, Betis, Sporting, Saint-Etienne e Norwich, ha segnato 14 reti in 30 partite di Eredivisie disputate in questa stagione. Sono 200 i gol da professionista in 555 gare.