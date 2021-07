Per Ricky van Wolfswinkel (32) è tempo di tornare in Olanda. L'esperto attaccante lascia il Basilea dopo quattro stagioni e si accorda con il Twente. Un'altra tappa di una lunga e fruttuosa carriera che lo ha visto in Portogallo, Inghilterra, Francia, Spagna e Svizzera. Contratto biennale con opzione.

Ricky van Wolfswinkel leaves FCB to join @fctwente after four seasons in 🔴🔵. @RvWolfswinkel9 scored 37 goals in 115 matches.

We admire your courage, strength and say thank you for everything! Good luck, RVW! đź‘Š#DanggeRicky #FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/amSWuS0p1m

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) July 21, 2021